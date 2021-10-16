Омбудсмен: в результате бунта в колонии Владикавказа никто не пострадал

В результате беспорядков в колонии во Владикавказе никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева.

«На данный момент пострадавших нет, раненых нет», — сказал омбудсмен, добавляя, что ситуация в настоящее время находится под контролем.

По его словам, заключенные изложили свои претензии в ходе переговоров. Он также рассказал, что на территории колонии — рядом с изолятором со спецусловиями — было возгорание, которое уже потушили.

«Дали сотрудникам поработать, пожарная машина заехала, при мне <…> все потушили. Не сказать, что прямо большое возгорание, но потушили», — отметил Цгоев.

Волнения вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября, в беспорядках участвовали около 600 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков. В ведомстве отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.