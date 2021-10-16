Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Точно не поеду»: иностранцев напугала примета, о которой в России... 05:06
Пресс-секретарь Клинтона рассказал о состоянии здоровья бывшего президента США 05:03
Акинфеев назвал самого самоотверженного игрока 04:56
Глава AMC Fight Nights Global рассказал, сколько получат Минеев и Исмаилов... 04:41
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства 14-летней школьницы из Читы 04:37
Психотерапевт Мисевич рассказала о признаках постковидной депрессии 04:36
Вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в десятки раз 04:34
Главный тренер «Крыльев Советов» назвал лучшую игру сборной России при Карпине 04:22
Неизвестные похитили девушку из Ленобласти ради 16 прожиточных минимумов 04:19
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети... 04:11

Омбудсмен: в результате бунта в колонии Владикавказа никто не пострадал

close
100%
@chpvladik/Telegram

В результате беспорядков в колонии во Владикавказе никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева.

«На данный момент пострадавших нет, раненых нет», — сказал омбудсмен, добавляя, что ситуация в настоящее время находится под контролем.

По его словам, заключенные изложили свои претензии в ходе переговоров. Он также рассказал, что на территории колонии — рядом с изолятором со спецусловиями — было возгорание, которое уже потушили.

«Дали сотрудникам поработать, пожарная машина заехала, при мне <…> все потушили. Не сказать, что прямо большое возгорание, но потушили», — отметил Цгоев.

Волнения вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября, в беспорядках участвовали около 600 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков. В ведомстве отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях