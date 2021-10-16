Британка обнаружила на своей кухне 18-ти сантиметрового паука

Жительница Великобритании Алина собиралась выпить воды на кухне и обнаружила там паука с огромными лапами. Об этом сообщает издание Daily Star.

Женщина рассказала, что замерла от испуга. «Я испугалась, что он может прыгнуть на меня или быстро двигаться. Я почувствовал зуд и немного отвращение», — сообщила Алина.

Британка выложила фото существа в соцсетях и рассказала, что его размер составил семь дюймов (почти 18 см). Она добавила, что считает существо крутым, но от повторной встречи с ним бы отказалась.

Пользователи оценили размер членистоногого и разделили испуг Алины. Эксперт по паукам профессор Адам Харт рассказал, что это не паук, а вид паукообразных из группы, называемой Opiliones, которую чаще называют сборщиками урожая.

«Сборщики урожая обычно выглядят как изюм с длинными тонкими ногами. И в отличие от пауков, у которых есть большая коренастая, задняя и передняя части, где находятся ноги, у них нет двух частей на теле», — объяснил профессор.

Ранее сообщалось о фотографе, который нашел под своей кроватью в гостинице Эквадора целую колонию пауков.