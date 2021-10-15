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ФМБА: регистрация препарата «Мир-19» ожидается до конца года

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) ожидает, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

«Регистрационное досье на препарат «Мир-19» было внесено в четверг, 14 октября, в электронной форме, а 15 октября в бумажной форме. Оно содержит необходимый пакет документов, а также промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований лекарства. <…> Регистрация препарата планируется до конца текущего года», — говорится в сообщении ФМБА.

В агентстве подчеркнули, что в текущий момент продолжается набор пациентов для проведения клинических исследований препарата.

В публикации отмечается, что препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

Ранее ФМБА подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Мир-19».

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства Дарья Крючко заявила, что препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «МИР-19», разработанный в ФМБА, не имеет серьезных побочных эффектов.

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