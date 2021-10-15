Полицейские заявили о захвате одного из зданий в колонии во Владикавказе

По данным полицейских, находящихся на месте происшествия в исправительной колонии №1 Владикавказа, бунтовщики захватили один из жилых корпусов колонии, где соорудили баррикады, сообщают «Известия».

Уточняется, что силовая операция по подавлению мятежа еще не начата. По данным издания, штурм должен начаться после 22.00 (совпадает с мск), чтобы те заключенные, кто не участвует в беспорядках, успели отойти ко сну по распорядку колонии.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы при Минюсте РФ и ОНК поступили сообщения о начавшемся бунте в ИК-1 Владикавказа. По его словам, некоторые близкие приехали к колонии и сообщают, что вокруг исправительное учреждение оцеплено.

Волнения, в которых предварительно участвовали около 600 человек, вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября. По данным Baza, причиной инцидента стал конфликт двух заключенных, в котором активно участвовали сотрудники колонии, после чего на территории учреждения и возникли беспорядки.

Позднее стало известно, что силовики подавили волнения в ИК-1. Информация о пострадавших на данный момент уточняется. По словам омбудсмена по Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуация в колонии во Владикавказе, где произошли беспорядки, контролируется, периметр оцеплен.

Telegram-канал «112», в свою очередь, сообщил о пострадавших в результате бунта в исправительной колонии, расположенной во Владикавказе.