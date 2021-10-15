США разрешат въезд только привитым одобренными вакцинами

Для въезда в США с 8 ноября будет требоваться вакцинация только препаратами, одобренными в Соединенных Штатах или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Она вступает в силу 8 ноября... Вакцины будут включать те, что одобрены (американским медицинским регулятором) FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ», — рассказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Ни одна из российских вакцин, включая самую распространенную «Спутник V», одобрения ВОЗ или FDA пока не получила.

Ранее помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что рассмотрение заявки на одобрение российской вакцины «Спутник V» скоро возобновится.

Она отметила, что организация на ежедневной основе работает с российским министерством здравоохранения по остающимся вопросам, чтобы они были выполнены российским заявителем — Российским фондом прямых инвестиций.