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Сестра нашла пропавшего в 2016 году брата благодаря Twitter

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arllnath/Twitter

Жительница Индонезии нашла своего брата, который пропал в 2016 году. В этом ей помогли пользователи Twitter, откликнувшиеся на ее призыв о помощи, пишет World of Buzz.

У девушки по имени Натхан в 2016 году пропал младший брат. Долгие поиски не давали никаких результатов, поэтому, отчаявшись, сестра обратилась за помощью к своим подписчикам в Twitter.

«Мы пытались искать его везде и подали заявление в полицию, но это ни к чему не привело», — написала она.

Натхан также сообщила, что брата зовут Эскил, на вид ему 13-14 лет, и у него расстройство речи. По словам девушки, мальчик ушел в магазин и не вернулся.

Публикация сестры стала вирусной. Спустя сутки на пост девушки ответил мужчина, который прикрепил фотографию Эскила и спросил, не его ли ищут.

Натхан тут же связалась с отправителем, а потом и со своим потерянным братом. Оказалось, тот был в другом городе, но 18 октября приедет домой. О том, что же случилось с Эскилом и почему он исчез на пять лет, не сообщается.

Ранее в Камчатском крае полицейские нашли в лесу двухлетнего мальчика, который убежал от родителей. Они отвлеклись на пару минут, но этого хватило, чтобы потерять ребенка из вида.

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