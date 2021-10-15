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США откроют границы для привитых туристов

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Michael Dwyer/AP

Власти Соединенных Штатов с 8 ноября откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Как рассказал источник, о решении будет объявлено сегодня, 15 октября. По его данным, будут открыты и сухопутная, и воздушная границы.

Ограничения на въезд иностранцев в США — въезжать разрешается только при крайней необходимости — были введены в марте 2020 года, когда Всемирная организация зlравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

Ранее Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии направил заявление минсоцздраву страны с предложением разрешить въезд в страну без тестов тем, кто привит вакциной «Спутник V».

В институте отметили, что российская вакцина эффективна и безопасна, как и два других препарата, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (AstraZeneca и Jansen). В институте не считают людей, которые привились «Спутником V», способными ухудшить эпидемическую обстановку в Финляндии.

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Коронавирус 2019-nCoV
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