США откроют границы для привитых туристов

Власти Соединенных Штатов с 8 ноября откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Как рассказал источник, о решении будет объявлено сегодня, 15 октября. По его данным, будут открыты и сухопутная, и воздушная границы.

Ограничения на въезд иностранцев в США — въезжать разрешается только при крайней необходимости — были введены в марте 2020 года, когда Всемирная организация зlравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

Ранее Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии направил заявление минсоцздраву страны с предложением разрешить въезд в страну без тестов тем, кто привит вакциной «Спутник V».

В институте отметили, что российская вакцина эффективна и безопасна, как и два других препарата, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (AstraZeneca и Jansen). В институте не считают людей, которые привились «Спутником V», способными ухудшить эпидемическую обстановку в Финляндии.