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Зарезавшую своего деда студентку МГУ арестовали

Студентку МГУ, которая зарезала своего деда в московской квартире, арестовали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время следователи разыскивают молодого человека подозреваемой. Правоохранительные органы предполагают, что он является наркозависимым.

Во время обыска квартиры, где обвиняемая жила вместе с дедом и бабушкой, следователи обнаружили тетради с записями про смерть. Девушка писала, что «ее все достало». За день до убийства, 13 октября, отец студентки обратился в полицию с заявлением об ее исчезновении, однако искать девушку не пришлось — она вернулась домой сама, заявив, что уходила погулять.

Правоохранительные органы задержали студентку МГУ в четверг, 14 октября. По предварительным данным, между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка нанесла множественные ранения своему родственнику кухонным ножом. От полученных травм пострадавший скончался. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

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