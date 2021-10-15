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Дочь пастора стала долларовым миллионером за полгода, продавая интимные фото

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fitness_nala/Instagram

Американка Нала Рай, выросшая в семье баптистского пастора, рассказала, как стала зарабатывать огромные состояния, продавай снимки на портале OnlyFans. Своей историей девушка поделилась с YouTube-каналом truly.

Рай сообщила, что вся ее жизнь была привязана к церкви. В детстве ей нельзя было распускать волосы, носить макияж можно было очень ограничено. Тем не менее, где-то с 16 лет она стала вести более независимый образ жизни, заведя блог в Instagram.

Позже девушка начала делать фотографии более пикантного характера и стала выкладывать их на платформе OnlyFans, за шесть месяцем она стала долларовым миллионером.

«Деньги — это больше не вопрос. Мой дом стоит $3,1 млн, а второй большой покупкой стал Porsche», — сообщила Рай.

Моедль сейчас встречается с молодым человеком по имени Альфи, который также зарабатывает деньги на OnlyFans. Вместе пара зарабатывает около $400 тыс. в месяц. Тем не менее, Рай отметила, что отношения для нее важнее, чем ее сумочка из новейшей коллекции Chanel.

Ранее сообщалось о мексиканской модели OnlyFans, которая баллотировалась в депутаты парламента.

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