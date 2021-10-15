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АТОР уточнил, какие правила россияне должны соблюдать при поездке в открывшиеся страны

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Global Look Press

Россияне при въезде в страны, авиасообщение с которыми Россия восстановит в ноябре, должны соблюдать ряд правил. Какие именно, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, перед визитом в Таиланд российским туристам необходимость иметь при себе сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V». При этом курс вакцинации должен быть завершен не менее, чем за две недели до поездки. Также путешественникам понадобится медицинская страховка, включающая в себя лечение от коронавирусной инфекции – покрытие должно составлять не менее $100 тыс. ПЦР-тест, сделанный не менее, чем за 72 часа до перелета, также необходим, однако непривитым туристам придется сидеть на карантине.

Похожие правила установлены на Багамах. Для въезда в страну необходим ПЦР-тест, сделанный не более, чем за пять дней до прибытия. Детям до 11 лет можно сделать экспресс-тест на антиген. Кроме того, путешественники обязаны заранее подать заявление на туристическую медицинскую визу.

ПЦР-тест потребуют также в Иране и Тунисе. В Омане вовсе придется сдать дополнительный тест по прибытии.

В Словению могут въехать вакцинированные «Спутником V» туристы и те, кто переболел коронавирусом в последние шесть месяцев. Норвегия, Нидерланды и Швеция туристов из России пока не принимают, но отдельные категории граждан могут посетить эти государства, а именно — студенты, супруги местных граждан и обладатели вида на жительство.

С 9 ноября самолеты из России начнут летать на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Таиланд и Швецию. Об этом 14 октября сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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