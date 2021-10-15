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Источник сообщил об обысках в новосибирском Институте лазерной физики

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Правоохранительные органы пришли с обысками в новосибирский Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отделении РАН.

«Проводятся обыски в Институте лазерной физики СО РАН», — сказал он.

При этом издание «Континент Сибирь» утверждает, что в отношении директора института Алексея Тайченачева возбуждено уголовное дело. Отмечается, что его подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Алексей Тайченачев был назначен директором Института лазерной физики СО РАН в 2016 году.

Институт лазерной физики СО АН СССР был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики СО АН СССР и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР.

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