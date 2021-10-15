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Ученые из США создали неинфекционный SARS-CoV-2 для исследований

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Depositphotos

Ученые из Рокфеллеровского университета (США) создали генетическую конструкцию, в которой есть РНК коронавируса, но она не является инфекционной. Об этом сообщается на сайте университета.

Отмечается, что конструкция имитирует почти все аспекты жизненного цикла SARS-CoV-2.

Специалисты уточнили, что в РНК созданного «вируса» содержится вся информация, позволяющая ему реплицировать и создавать собственные копии, однако в ней нет так называемой инструкции по созданию шипов-белков, которые позволяют вирусу проникать в клетки человека и заражать их.

То есть после введения в клетки in vitro «вирус» производит потомство, которое не может достичь соседних клеток.

Ученые также рассказали, что ранее системы репликации помогли разработать лекарства против других вирусов, в том числе гепатита С.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона и вирусолог Анча Баранова заявила, что вирус можно «проэволюционировать» в пробирке для получения его различных мутаций. По ее словам, некоторые эксперты считают подобные эксперименты причиной появления COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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