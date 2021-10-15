Ученые назвали неочевидный симптом рака легких

Врачи зафиксировали случаи, при которых постоянная боль в пятке свидетельствовала об образовании рака легких, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

В материале издания указано, что многие виды рака, в том числе рак легких, могут повышать риск развития тромбов. При обследовании больных, которые жаловались на боли в пятке, обнаруживался тромб, который был единственным симптомом, указывающим на наличие у пациента рака легких.

В подобных случаях медики рекомендуют дать себя время до двух недель и посмотреть, пройдет ли боль. В случае, если недомогание не прекращается, то следует обратиться к врачу.

Ранее британские онкологи предложили новый способ лечения терминальной стадии рака. В результате исследований международная группа ученых под руководством специалистов из Института онкологических исследований в Лондоне выяснила, что комбинация иммунотерапевтических препаратов позволяет продлить жизнь больным лучше, чем химиотерапия, и при этом не имеет настолько выраженных побочных эффектов.