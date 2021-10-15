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Эксперты прокомментировали выводы немецких ученых о последствиях коронавируса для глаз

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Эксперты дали оценку выводам немецких ученых из Института Макса Планка, посчитавших, что коронавирус SARS-CoV-2 может привести к серьезным осложнениям с глазами. Об этом сообщает РБК.

По мнению специалистов, коронавирусная инфекция может поразить не только легкие и дыхательные пути, но и нервную систему.

«После острой фазы, когда, казалось бы, человек выздоровел, у многих наступают такие последствия, которые включают в себя туманность сознания, неспособность сфокусироваться. Люди чувствуют себя нездоровыми очень долго, неудивительно, что это может затрагивать и глаза, потому что глаза — это часть нервной системы», — пояснил специалист по вакцинам, директор центра Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция может попасть в клетки разных органов человека и привести к негативным последствиям.

Как считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, по состоянию роговицы глаза можно понять «выраженность симптомов пост-ковида» у переболевшего.

«Есть способ измерения плотности нервных окончаний в роговице. Потому что, если оно в роговице пострадало, оно и в ногах пострадало, и сердце тоже пострадало», — объяснила Баранова.

Она обратила внимание, что данный показатель является диагностическим критерием выраженности постковидного синдрома у людей.

Ранее биолог Баранова описала версию об искусственном происхождении COVID-19.

Также была выдвинута новая версия происхождения коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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