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В России хотят начать производить съедобные бактерии и микроорганизмы

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Стоян Васев/«Газпром нефть»

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный заявил, что в России в 2023 году появится лаборатория, в которой будут культивироваться съедобные бактерии и микроорганизмы, сообщает РИА «Новости».

«Это позволит нам привлечь средства на строительство научной лаборатории в Вологодской области, которая будет иметь возможность не только выдавать технологию, но и рабочую конструкторскую документацию, производить опытно-промышленные установки, потому что без такого шага доказать рыночные перспективы продукта невозможно», — рассказал Чарный.

Он уточнил, что уже ведутся переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза, в том числе по дорожной карте и по вопросам финансирования — на проект требуется до 200 млн рублей.

«Хотя бы семь-восемь для начала, на каждый специализированный центр потребуется около 200-300 миллионов», — уточнил Чарный.

Ранее китайцы предложили выращивать в космосе ГМО-картошку с вкусной ботвой.

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