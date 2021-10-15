Суд Нью-Йорка отложил вынесение приговора россиянину Жукову

Вынесение приговора российскому гражданину Александру Жукову отложено на 10 ноября Окружным судом Восточного округа Нью-Йорка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы, размещенные в электронной базе суда.

Судебное слушание по делу обвиняемого в мошенничестве Жукова было запланировано на 15 октября.

Адвокаты россиянина подали ходатайство, в котором попросили перенести заседание на более поздний срок из-за того, что Жуков не успел изучить необходимые документы.

Ранее Жукова в США признали виновным в том, что он использовал бот-ферму и арендовал серверы для фальсификации интернет-трафика на сайтах СМИ.

По заявлению прокуратуры, 41-летний Александр Жуков был создателем схемы, известной как Methbot, в которой было задействовано 1900 серверов для создания миллионов фальшивых просмотров онлайн-рекламы на веб-сайтах, включая New York Times и Wall Street Journal. Жуков заработал 7 млн долларов и держал деньги в офшорных банках по всему миру.

Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году и экстрадирован в Нью-Йорк. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег и участии в денежных операциях с имуществом, полученным в результате незаконной деятельности.