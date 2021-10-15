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Полицейские Нью-Йорка заработали $837 млн на сверхурочных

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AP

Сотрудники департамента полиции Нью-Йорка (NYPD) за 2021 года совокупно заработали более $837 млн на сверхурочных из-за того, что более 5 300 их коллег уволились в 2020 году, сообщает Bloomberg.

Базовый годовой оклад сотрудника полиции в Нью-Йорке составляет $42 500, однако из-за нехватки полицейских и сложной криминогенной обстановки большинство сотрудников правопорядка отработали около 375 часов сверхурочной работы.

Некоторые полицейские отработали свыше 1 000 часов сверхурочно — при этом участок в Бруклине выделил $8.7 млн на выплату сверхурочных.

Кандидат в мэры города от демократов Эрик Адамс предлагает сократить вдвое бюджет полицейского департамента на сверхурочную работу.

Ранее исследование показало, сколько россиян работают сверхурочно.

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