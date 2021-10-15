В Панамe легализовали употребление марихуаны в медицинских целях

Президент Панамы Лаурентино Кортисо подписал закон, который легализует употребление марихуаны в медицинских целях на территории республики. Об этом сообщает агентство EFE.

Таким образом Панама стала первой страной в Центральной Америке, разрешившей употребление каннабиса. В законе прописан список лиц и предприятий, которые могут выращивать марихуану для медицинских целей.

В Южной Америке и странах Карибского бассейна употребление марихуаны или других медицинских препаратов на основе каннабиса разрешено в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Парагвае, Уругвае, Чили, Тринидаде и Тобаго и на Ямайке.

Ранее ученые связали любовь к марихуане с повышенным риском заражения COVID-19. Любители марихуаны даже после вакцинации рискуют заразиться COVID-19, выяснили специалисты Национального института злоупотребления наркотиками США.