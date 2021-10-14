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В России предложили продлить сроки лотереи для вакцинированных

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Агентство «Москва»

Минфин РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому сроки розыгрыша денежных призов среди вакцинировавшихся от COVID-19 продлеваются. На это обратил внимание РБК.

Нынешняя лотерея, стартовавшая 1 сентября, завершается 1 декабря. Минфин предлагает завершить ее в конце года, 31 декабря. Число денежных призов предлагается увеличить вдвое — с одной до двух тысяч, а вот размер приза останется неизменным.

Также предлагается проводить розыгрыш в четыре этапа, а не в два, как согласовано сейчас.

Программу поощрения граждан, привившихся от коронавируса, правительство утвердило в августе. Розыгрыш проходит с 1 сентября по 1 декабря на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Призеров определяет компьютер на основе случайной выборки. Победители получают по 100 тыс. рублей на банковскую карту «Мир» — достаточно указать ее номер в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее врач призвал придумать новые льготы для вакцинированных — по его словам, лотерей недостаточно. Специалист считает, что бонусы стоит обдумать индивидуально в каждом отдельном регионе. При этом властям стоит обратить внимание на то, что реально нужно людям в разных субъектах.

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