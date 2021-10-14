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В Москве задержан мужчина, считающий себя «лешим» и «хозяином белок»

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Depositphotos

На севере Москвы был задержан мужчина, называющий себя «хозяином белок». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Опубликован скан рапорта, составленного в районном отделе полиции в Северном Медведково — сообщается, что 11 октября сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в парковой зоне в долине Яузы мужчину, который вел себя странно. Он называл себя «хозяином белок» и обижался, что они его не слушали, да еще и оскорбляли.

«По адресу: Москва, улица Северодвинская, 9 в парковой зоне нами был задержан гражданин Мохорев Юрий Викторович 1990 года рождения... который гонял белок по парку, кричал на них, что он их хозяин, пытался поймать, просил, чтобы они научили его разговаривать с деревьями», — говорится в документе.

Далее сотрудник ППС зафиксировал, что «хозяин белок» забрался на дерево и стал угрожать, что покончит с собой. Когда правоохранители задержали мужчину и повезли в отделение, Мохорев заявил, что «он леший из другого леса», который пришел проведать своего «коллегу» в парке — тот якобы после употребления «волшебных желудей» улетел на метле.

Когда задержанный остался один, то якобы белки стали смеяться над ним и нецензурно выражаться в его адрес.

«После стая белок предложила заняться половым сношением для рождения кентавра, так как вожак белок сказал, что мир в опасности», — говорится в рапорте.

О дальнейшей судьбе задержанного не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Украине женщина прямо в квартире сожгла $3,5 тыс. из-за голосов в голове.

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