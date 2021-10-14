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В Свердловской области расширили список лиц для обязательной вакцинации

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В Свердловской области расширили список сфер, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию в случае отсутствия противопоказаний. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на постановление главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских.

В документе отмечается, что в регионе фиксируется рост заболеваемости, и в период с 4 по 10 октября было выявлено 3816 заболевших, что на 2,9% выше уровня предыдущей недели. При этом 31,7% из них составляют работающие граждане. Среди заразившихся 30,2% в возрасте 30-49 лет.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям», — говорится в документе.

Теперь вакцинироваться будут обязаны работники сферы здравоохранения, автовокзалов и аэропорта, МФЦ, музеев, выставочных залов и библиотек, а также специалисты социальной защиты и социального обслуживания.

Ранее обязательной вакцинация в регионе была введена для граждан, работающих в сферах образования и обслуживания, государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.

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