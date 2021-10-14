Финляндия продлила ограничения на въезд из-за коронавируса

Правительство Финляндии продлило введенные из-за коронавируса ограничения до 7 ноября, сообщается на сайте МВД страны.

«Ограничения на въезд на других внешних границах будут продлены 7 ноября. Однако вы можете приехать в Финляндию из любой страны, предъявив соответствующий сертификат на полную серию вакцинаций», — говорится в сообщении.

Въезжать в страну смогут граждане стран и территорий зеленого списка ЕС.

Страна при этом приняла решение с 18 октября открыть железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала» — через него проходит все пассажирское сообщение с Россией. Это не означает автоматического возобновления пассажирских перевозок, однако делает его возможным.

Ранее Финляндия начала выдавать больше виз россиянам. В середине сентября число россиян с просроченными финскими визами достигало около полумиллиона человек.