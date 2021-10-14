Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Маткапитал в России проиндексируют в 2022 году 19:37
Валерия Леонтьева выписали из больницы после заражения коронавирусом 19:37
Лидеры «Локомотива» рассказали об атмосфере в команде после смены... 19:34
Биологи выяснили, на какие запахи человек реагирует быстрее всего 19:32
В Токио начались слушания по делу против лидера Северной Кореи 19:27
Бьянка ответила на вопрос о романе с Серегой 19:24
СБУ заподозрила офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований 19:24
В Ленобласти детсадовская карусель оставила ребенка без пальца 19:21
Жирков рассказал о страшной истории, из-за которой хотел уехать... 19:17
В Свердловской области расширили список лиц для обязательной вакцинации 19:01

Финляндия продлила ограничения на въезд из-за коронавируса

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Правительство Финляндии продлило введенные из-за коронавируса ограничения до 7 ноября, сообщается на сайте МВД страны.

«Ограничения на въезд на других внешних границах будут продлены 7 ноября. Однако вы можете приехать в Финляндию из любой страны, предъявив соответствующий сертификат на полную серию вакцинаций», — говорится в сообщении.

Въезжать в страну смогут граждане стран и территорий зеленого списка ЕС.

Страна при этом приняла решение с 18 октября открыть железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала» — через него проходит все пассажирское сообщение с Россией. Это не означает автоматического возобновления пассажирских перевозок, однако делает его возможным.

Ранее Финляндия начала выдавать больше виз россиянам. В середине сентября число россиян с просроченными финскими визами достигало около полумиллиона человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях