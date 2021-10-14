Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Злодей из «Игры в кальмара» оценил клип якутского дизайнера... 10:52
Заблокированный в России сервис Microsoft закрыли в Китае 10:52
Вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» российский корабль зашел в Босфор 10:50
Новак заявил об отсутствии связи между газовым кризисом в Европе и... 10:49
Россия подготовила запрос об экстрадиции бизнесмена Исмаилова из Черногории 10:45
Хавбек «Зенита» Клаудиньо поддержал решение Дзюбы не ехать в сборную... 10:39
Источник сообщил об обысках в новосибирском Институте лазерной физики 10:36
Представитель МакSим рассказала о реабилитации певицы в Крыму 10:30
Проценко призвал усилить разъяснительную работу по COVID-19 из-за роста... 10:27
Renault выходит на рынок Узбекистана 10:24

Фотограф нашел под своей кроватью колонию из сотни пауков

close
100%
Gil Wizen/Twitter

Фотограф Гил Визен нашел под своей кроватью целую колонию пауков, пишет издание LADBible. Неожиданное для себя открытие мужчина сделал в одной из гостиниц Эквадора.

По словам туриста, в своем номере он заметил несколько маленьких паучков, бегающих по стенам. Решив найти их логово, Гил заглянул под кровать, где его ждал не самый приятный сюрприз.

Там со своим потомством сидел огромный бразильский странствующий паук. Эта картина настолько впечатлила Визена, что он сделал пару фотографий с членистоногими.

«Он [паук] был настолько огромным, что мог с легкостью покрыть мою ладонь», — рассказал Гил.

Мужчине повезло, что паук не обратил на него внимание, потому этот вид считается самым ядовитым. Как правило, человек умирает в течение часа после укуса.

Ранее к мужчине из Австралии вызвали полицию, потому что он слишком громко кричал на паука. Соседей испугались возгласов арахнофоба и решили, что ему нужна помощь.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях