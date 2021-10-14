Фотограф нашел под своей кроватью колонию из сотни пауков

Фотограф Гил Визен нашел под своей кроватью целую колонию пауков, пишет издание LADBible. Неожиданное для себя открытие мужчина сделал в одной из гостиниц Эквадора.

По словам туриста, в своем номере он заметил несколько маленьких паучков, бегающих по стенам. Решив найти их логово, Гил заглянул под кровать, где его ждал не самый приятный сюрприз.

Там со своим потомством сидел огромный бразильский странствующий паук. Эта картина настолько впечатлила Визена, что он сделал пару фотографий с членистоногими.

«Он [паук] был настолько огромным, что мог с легкостью покрыть мою ладонь», — рассказал Гил.

Мужчине повезло, что паук не обратил на него внимание, потому этот вид считается самым ядовитым. Как правило, человек умирает в течение часа после укуса.

Ранее к мужчине из Австралии вызвали полицию, потому что он слишком громко кричал на паука. Соседей испугались возгласов арахнофоба и решили, что ему нужна помощь.