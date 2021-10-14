Женщина лишилась конечностей после перенесенного коронавируса

Отэмн Нагент из Англии лишилась конечностей после заражения COVID-19, пишет Hull Live.

С течением болезни у женщины начались осложнения, приведшие к появлению тромбов на ее руках и ногах, которые в итоге образовали раны, напоминающие сильные ожоги.

Как считает Уэсли Эли — врач, ознакомившийся со случаем 32-летней Отэмн — в некоторых случаях коронавирусная инфекция способна поразить не только легкие человека.

«COVID-19 может вызвать осложнения в мозге, на сердце, в любом другом органе», — отметил специалист.

Состояние Нагент ухудшалось, поэтому хирургам пришлось ампутировать ей руки и ноги. После операции пациентке пришлось проходить курс усиленной физиотерапии, принимая в день по 12 разных препаратов.

Теперь Отэмн учится жить с протезами и рекомендует людям вакцинироваться от коронавируса, чтобы не повторять ее судьбу.

Ранее медсестра из США, сделавшая прививку от COVID-19, заявила, что после вакцинации у нее появились способности к магнетизму. Во время выступления женщина прикрепила к своей груди металлические предметы и потребовала от врачей объяснить явление.