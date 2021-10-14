Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ФРГ заявили, что «Северный поток-2» поможет снизить цены на газ... 18:01
Колосков заявил, что нельзя рассчитывать на Дзюбу в серьезном бою 18:01
Правозащитную организацию «Якутия – Наше Мнение» внесли в реестр иноагентов 17:57
В Германии вспомнили о временах Третьего рейха после факельного шествия... 17:50
Зеленский приехал с визитом в Донбасс 17:48
Экс-советник Путина: россияне даже во время секса смотрят в смартфон 17:47
Боец ММА — о шутке Хабиба: ничего страшного, он же не над правительством... 17:45
В ФРГ опровергли сообщения о несоблюдении Россией контрактов на поставки... 17:44
Любознательная американка разделась в аэропорту и начала задавать странные вопросы 17:35
Патриарх Кирилл заявил, что защита России Богоматерью — реальный факт 17:34

Приставы забрали копилку из дома мужчины, не выплатившего долг

close
100%
Sina Weibo

Приставы из Китая забрали копилку с деньгами у мужчины, который не смог выплатить зарплату рабочим, пишет издание Global Times.

Мужчина по фамилии Инь из провинции Чжэцзян оказался не в состоянии выплатить зарплату четверым сотрудникам, которых он нанял на работу. Обманутые сотрудники обратились в суд, подтвердивший их законное право на получение выплат.

Работники, получив решение суда, вместе с приставами отправились по адресу проживания должника. Так и не сумев получить от бывшего начальника деньги, они забрали из дома большую свинью-копилку, набитую монетами.

Не сообщается, сколько денег хранилось в копилке, однако известно, что этих средств хватило, чтобы покрыть долг.

Ранее судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, которые он выиграл в телешоу — сумма ушла на погашение долга по алиментам. Установить местоположение мужчины помогла его жена, увидевшая должника в эфире федерального канала.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях