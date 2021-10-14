Приставы забрали копилку из дома мужчины, не выплатившего долг

Приставы из Китая забрали копилку с деньгами у мужчины, который не смог выплатить зарплату рабочим, пишет издание Global Times.

Мужчина по фамилии Инь из провинции Чжэцзян оказался не в состоянии выплатить зарплату четверым сотрудникам, которых он нанял на работу. Обманутые сотрудники обратились в суд, подтвердивший их законное право на получение выплат.

Работники, получив решение суда, вместе с приставами отправились по адресу проживания должника. Так и не сумев получить от бывшего начальника деньги, они забрали из дома большую свинью-копилку, набитую монетами.

Не сообщается, сколько денег хранилось в копилке, однако известно, что этих средств хватило, чтобы покрыть долг.

Ранее судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, которые он выиграл в телешоу — сумма ушла на погашение долга по алиментам. Установить местоположение мужчины помогла его жена, увидевшая должника в эфире федерального канала.