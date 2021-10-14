Любознательная американка разделась в аэропорту и начала задавать странные вопросы

Полиция Денвера получила сообщение о голой женщине, расхаживающей с бутылкой воды по международному аэропорту и навязчиво вступающей в разговоры с прохожими. Об этом сообщает издание Denver Gazette.

Женщина подходила к людям и задавала им вопросы вроде «Как у вас дела?» или «Откуда вы?». При этом в полицейском отчете указано, что женщина была в «нетрезвом состоянии», а ее психическое здоровье в момент инцидента вызывало вопросы.

По информации полиции, женщина была задержана, после чего ее транспортировали в больницу для обследования.

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