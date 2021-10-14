Песков назвал отказ от вакцинации от COVID-19 безответственным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают необходимым активизировать работу по разъяснению вакцинации от коронавируса.

«Необходимо разъяснять необходимость вакцинации от коронавируса, не скрывая рост смертности и заболеваемости», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, не проходить вакцинацию от COVID-19 на фоне пандемии безответственно.

«Это действительно безответственно — не делать прививку», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее глава Минздрава РФ Михил Мурашко сообщил, что основной причиной роста числа заболевших коронавирусом в России являются низкие темпы вакцинации. Министр также подчеркнул, что если не ограничивать социальные контакты, то заболеваемость будет расти и дальше.

По данным оперштаба, в России за последние сутки выявлено 31 299 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Отмечается, что у 8,8% новых заболевших не было клинических проявлений коронавируса.