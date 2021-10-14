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Песков рассказал о планах Путина ревакцинироваться от коронавируса

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Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал, планирует ли глава государства Владимир Путин ревакцинироваться от коронавируса.

Журналисты в ходе брифинга напомнили, что 14 октября истекает полгода, как российский лидер получил прививку от COVID-19.

«Все будет зависеть от рекомендации специалистов. Он (Путин — прим.) внимательно к этому относится», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря вакцинации «Спутником V». По его словам, он мог подцепить инфекцию, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые заболели. Но этого не произошло из-за иммунитета, который обеспечил препарат.

О том, что президент сделал первую дозу прививки от COVID-19, стало известно в конце марта. Вторую дозу вакцины Путин получил спустя три недели, 14 апреля. В июне Путин на «Прямой линии» рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

У российского лидера после вакцинации вторым компонентом препарата против коронавируса поднялась температура, о чем он сам рассказал позднее.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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Коронавирус 2019-nCoV
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