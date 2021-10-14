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Япония не предоставила статус беженца россиянину, приплывшему с Курил

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Eugene Hoshiko/AP

Японские власти отказались предоставлять статус беженца гражданину России, приплывшему на Хоккайдо с курильского острова Кунашир и подавшему заявление на получение статуса беженца. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что мужчина подал апелляцию на соответствующее решение. На время рассмотрения апелляции россиянин сможет оставаться на территории Японии. Кроме того, на период рассмотрения запроса он выпущен из-под стражи миграционных властей страны.

В августе стало известно, что 40-летний россиянин самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел около 25 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. По неуточненным данным, мужчина приплыл в гидрокостюме. Также есть информация, что он добрался до Японии на надувном плоте.

Позже мужчину задержали. Япония направила официальное уведомление в Генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина.

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