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Mash рассказал о семье подростка, ставшего жертвой ритуального убийства

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baza/Telegram

Мать подростка, в убийстве которого подозревается ее бывший муж, неоднократно обращалась в полицию из-за угроз в свой адрес, сообщает Telegram-канал Mash.

Погибший мальчик был ее вторым ребенком. По сведениям журналистов, после развода супруги начали делить имущество. Суд разделил жилье Елены пополам, после чего бывший муж начал угрожать ей, о чем она неоднократно сообщала в полицию. По данным журналистов, за год женщина написала 40 заявлений, однако правоохранители не приняли никаких мер.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области нашли тело подростка с признаками насильственной смерти. По данным Следственного комитета, ребенок был убит во время исполнения оккультного ритуала. По подозрению в убийстве были задержаны бывший отчим мальчика и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения.

По информации Shot, отчим на допросе заявил, что убивать пасынка они не планировали. Он хотел вернуться в семью, для чего хотел провести ритуал с мальчиком.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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