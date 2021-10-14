Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей опорой страны

Традиционные ценности в России вызывают споры и критику в адрес страны, но это является важнейшей нравственной опорой и залогом успешного развития государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на III Евразийском женском форуме.

«Как ни странно, это подчас вызывает споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — сказал Путин.

Ранее российский президент заявил женщины играют все более весомую роль в решении стоящих перед миром задач. Путин также подчеркнул, что женщины не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией, для этого нужно создавать условия.

III Евразийский международный женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября на трех площадках: Таврический дворец, Парламентский центр и музейно-выставочный комплекс «Вселенная воды».