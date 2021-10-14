Мурашко предложил медикам старших возрастов, уходившим на самоизоляцию, вернуться на работу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за COVID-19 и рисков для здоровья, предложили вернуться на свои рабочие места, передает РИА «Новости».

«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, к тем, которые ушли, когда были риски для здоровья и жизни, отошли от медицинской практики. Мы предлагаем вернуться, и сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места», — сказал министр.

Российская Национальная медицинская палата ранее призвала на период пандемии коронавируса ввести в стране мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи зараженным SARS-CoV-2 пациентам. В организации считают, что данная мера пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность – лечить людей.