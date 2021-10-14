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На азиатской части России установится снежный покров

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robyng/instagram.com

В азиатской части России появился снежный покров. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

По его словам, бесснежным остается только остаются в этой части только южные районы. Но скоро и они покроются снегом, добавил специалист.

Заметное похолодание, по прогнозам синоптиков, едет на Дальний Восток. Фронт ожидается в выходные.

В этих регионах температура понизится до 7 ℃ -8 ℃.

В Москве же синоптики спрогнозировали в четверг, 14 октября, до +11°С. Погода в столице ожидается облачной, местами будет дождь,

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