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Участок Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за тления торфяника

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Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД перекрыли участок Екатеринбургской кольцевой дороги из-за тления торфяника, который стал причиной практически нулевой видимости на проезжей части. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас, из-за плохой видимости в связи с горением торфяников для безопасности дорожного движения, закрыт проезд от Полевского тракта до Медного», — сказали в ГИБДД.

11 октября сообщалось, что Екатеринбург накрыло смогом. В ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что смог вызван тлеющим торфяником в районе микрорайона Солнечный.

Жителям города рекомендуют держать закрытыми окна помещений в ночные и утренние часы, чаще проводить уборку и увлажнять воздух. Для проветривания открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой тканью. Также необходимо употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение и употребление алкогольных напитков, не совершать длительные прогулки.

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