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Кардиолог Ардашев назвал симптомы, требующие обращения за медицинской помощью

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Болезни сердца становятся главной причиной смертей во всем мире в последние 20 лет. Об этом рассказал агентству «Прайм» заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев. Он назвал симптомы, которые требуют обращения к врачу.

По словам кардиолога, существует тенденция, что сердечно-сосудистыми заболеваниями начинают страдать все больше молодых людей. Раньше вероятность инфаркта в 30-35 лет была очень низка, а сейчас в этой возрастной группе данная патология встречается довольно часто, говорит специалист.

Ардашев указал, что все нужно посещать кардиолога с профилактическим осмотром раз в год, также необходимо делать электрокардиограмму (ЭКГ) и Эхо-ЭКГ. Некоторым людям необходима суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ).

Но есть симптомы, которые не требуют отлагательств для посещения кардиолога:

• боль в области сердца, если кажется, что на грудь положили камень и трудно дышать, будто сердце «взяли в ладонь и сжимают»;
• головная боль в затылочной области, давление на голову, если бы на ней была тяжелая корона;
• снижение толерантности к физической нагрузке, высокая утомляемость;
• повышение артериального давления;
• головокружение, предобморочные состояния.

Все эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, заключил врач.

Ранее кардиологи назвали неочевидный фактор риска развития болезней сердца. Причиной сердечной недостаточности могут стать дорожный шум и загрязнение воздуха.

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