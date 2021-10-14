В Госдуме предложили сделать тестирование на коронавирус бесплатным

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил сделать бесплатным по всей России экспресс-тестирование на Covid-19. Об этом он заявил агентству Ura.ru.

«Я говорю об этом давно, около года, что массовое тестирование, обрыв цепочек — это единственный вариант, который позволяет остановить распространение вируса», — сказал Куринный.

По его словам, массовое тестирование обойдется государству дешевле, чем лечение заболевших. Централизованная закупка государством сможет снизить стоимость теста с 1000 рублей до 500. Депутат добавил, что эта мера уже широко применяется в Европе и странах Юго-Восточной Азии.

Эту идею также поддержал другой зампред комитета Сергей Леонов. Он отметил, что бесплатное тестирование по всей стране положительно скажется на борьбе с пандемией, но бюджеты регионов, в отличии от Москвы, не смогут себе позволить такого шага. «Я думаю, что денег на это не хватит, если мы будем всю страну тестировать», — добавил Леонов.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников.