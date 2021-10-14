В школе США отменили празднование Хэллоуина из-за расовой дискриминации

В Сиэтле в начальной школе имени Бенджамина Франклина посчитали, что Хэллоуин ущемляет цветных учеников, которые не участвуют в празднике. Об этом пишет New York Post.

Издание пишет, что решение отменить «Тыквенный парад», на котором учащиеся могут одеваться в костюмы на Хэллоуин, было принято командой по расовому равенству в школе после пяти лет обсуждения.

«Исторически сложилось так, что Тыквенный парад маргинализирует цветных учеников, которые не празднуют Хэллоуин. В частности, эти студенты попросили изолировать их в кампусе на время проведения мероприятия», — сообщили власти.

Директор начальной школы Стэнли Яскот подтвердил отмену праздника и добавил, что многие дети действительно чувствовали себя некомфортно и избегали праздника, что противоречит принципам школы.

Родители учеников сказали, что не принимали участия в обсуждениях этого решения и считают, что такие меры не помогут школе в борьбе с неравенством.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури ученики старшей школы Park Hill South написали петицию, в которой предлагается вернуть рабство.