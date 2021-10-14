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Мать из Калифорнии обвинили в организации секс-вечеринок с подростками

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Depositphotos

Шеннон О'Коннор из Калифорнии тайно устраивала вечеринки для своего 15-летнего сына, где раздавала подросткам алкоголь и презервативы. Об этом сообщает Daily Mail.

Прокуратура утверждает, что 47-летняя женщина покупала водку и виски для тусовок сына, а когда они занимались сексом, О'Коннор смотрела и смеялась. Мать держала вечеринки в секрете от мужа и других родителей, в то время как 14-15-летние дети напивались настолько, что их «рвало, они не могли стоять и теряли сознание», - заявили в прокуратуре.

«Как родитель я в шоке. Как окружной прокурор, я полон решимости привлечь к ответственности всех взрослых, которые подвергают опасности детей, перед законом и перед нашим сообществом», — сказал окружной прокурор Джефф Розен.

В материалах дела говорится, что на одной из вечеринок О'Коннор вручила мальчику презерватив и затолкала его в комнату, где на кровати лежала пьяная 14-летняя девочка. Напуганная девушка побежала и заперлась в ванной. В другом случае мать обвиняется в том, что она видела, как подросток бьет и пинает пьяную девушку, но ничего не предприняла.

«Просто ужасно то, что она сделала с моей дочерью и другими детьми», — сказала мать одной из девочек, которая пострадала на этой вечеринке.

Ранее сообщалось, что в США «шаманка» устроила лесной пожар, когда кипятила медвежью мочу.

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