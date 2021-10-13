В еврейском конгрессе Европы рассказали о теориях заговора из-за пандемии коронавируса

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что с распространением коронавируса значительно увеличилось количество теорий заговоров, в которых утверждается, что в возникновении пандемии виноваты евреи, сообщает РИА «Новости».

«За прошедший год получили широкое распространение теории заговора, суть которых сводится к тому, что евреи, еврейский народ или государство Израиль стоят за пандемией или наживаются на ней, проводя широкомасштабную кампанию вакцинации», — заявил Кантор на пленарном заседании Международного форума в Мальмё.

На встрече, посвященной сохранению памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом, Кантор отметил, что в современную эпоху отмечается значительный рост антисемитизма и экстримизма.

По мнению президента ЕЕК, наиболее подверженной антисемитской агитации является молодежь.

Ранее Вашингтон обвинил Россию, Китай и Иран в распространении фейков о COVID-19.