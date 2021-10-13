Песня о Бандере стала трендом в украинском ТikTok

В украинском ТikTok получил популярность тренд, в котором школьники поют песню про лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеру. Об этом сообщает «Страна.ua».

Новый тренд появился в украинском ТikTok около месяца назад.

«Школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «Батько наш Бандера, Украина — мати», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что ученики пошли дальше, и при помощи данной композиции «перевоспитывают» учителей. Так, на одном из видео, которое опубликовали в ТikTok киевские школьники, группа молодых ребят заходит в класс и громко распевают эту песню, пока учительница разговаривает со школьниками.

По информации «Страна.ua», которое ссылается на ряд Telegram-каналов, после этого преподавательница прекратила выходить на работу.

«Хотя официальных подтверждений этому нет. Также непонятно, ученики выступили с песней из-за политической позиции учительницы или просто решили помотать ей нервы, а заодно и записать видос для TikTok», — заявило издание.

Ранее послы Польши и Израиля осудили шествие в Киеве, организованное в честь Бандеры. Обоих дипломатов призвали покинуть Украину, а посол Украины в Израиле отправился в МИД, чтобы выразить протест против заявлений обоих послов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что существование неонацистских настроений на Украине подтверждается неединичными фактами, а не является продуктом российской пропаганды, как это пытаются представить в Киеве.