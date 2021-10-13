Стало известно, где в России больше всех ждут усиления мер против COVID-19

Усиления противоковидных мер больше всех ждут жители Челябинска и Самары, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. В Ростове-на-Дону и Краснодаре ужесточение, наоборот, приняли бы с меньшей охотой.

«Чаще всего о необходимости усиления противовирусных мер говорят жители Челябинска и Самары (по 37%)», — сообщили «Газете.Ru» в компании.

Жители этих городов объясняют свою позицию необходимостью повсеместной вакцинации и достижения коллективного иммунитета.

Треть населения (по 31%) Воронежа, Екатеринбурга и Уфы также выступают за усиление мер защиты от COVID-19.

«Всем чихать на коронавирус, надо сильно все ужесточать», — заявляли эти респонденты.

В SuperJob также добавили, что В Волгограде, Казани и Новосибирске усилить работу по борьбе с распространением инфекции считают крайне необходимым по 27% опрошенных, а в Красноярске — 26%.

В Москве усиления мер хотел бы каждый пятый (25%). В Санкт-Петербурге и Омске по 24% респондентов. В Перми — 21%.

Меньше всего усиления противоковидных мер ждут в Ростове-на-Дону (19%) и Краснодаре (20%).

Опрос проводился 1-12 октября 2021 года среди 9000 респондентов.