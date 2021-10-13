В киевском метро появился поезд-ТЦ для борьбы с незаконной торговлей

В киевском метро появился поезд-торговый центр, который должен проиллюстрировать незаконную торговлю в транспорте Киева, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

«Визуализировали с Антоном Скуратовым, во что может превратиться метро, если мы поддержим незаконную торговлю нашими гривнами. Концентрат всего, что мы видим ежедневно, параллельно прислушиваясь к призывам не жертвовать неизвестным лицам и не покупать товары из неизреченных мест и соблюдать правила», — написала Макогон.

На кадрах запечатлены вагоны поезда метро, в которых все пространство занято торговыми рядами, парикмахерскими и концертными залами.

«Убеждена, что музыка должна быть в концертных залах, торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, и все остальные услуги в салонах, магазинах и точно не в метро!», — резюмировала Макогон.

Ранее инсталляция в честь выпуска «зеленых» облигаций появилась на станции «Нижегородская» в Москве.