Путин высказался о журналистах с «крайними» взглядами

В России, в отличие от других стран, существуют средства массовой информации, которые финансируются государством и при этом его критикуют. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели, сообщает ТАСС.

Российский лидер привел в качестве примера радиостанцию «Эхо Москвы», финансируемую компанией «Газпром».

«Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [в редакции] имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, он «с трудом» может назвать страны, в которых средства массовой информации фактически финансируются из государственных источников и при этом занимают такую «непримиримую» позицию к властям, как в России. Он также отметил, что государство должно защищать журналистов, когда они «переходят определенные границы, когда они вступают в зону риска».

«К сожалению мы не всегда с ней справляемся. Это правда», — признался президент.

В ходе выступления на Российской энергетической неделе Путин также назвал «ненормальным» преследование журналистов.