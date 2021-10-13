В Челябинской области спасли медвежонка

Медвежонка, бродившего вдоль дороги в поисках еды, заметили недалеко от территории Башкирии, сообщает агентство «Новый День». Жители близлежащего Катав-Ивановского района Челябинской области сообщили о животном в местное Министерство экологии.

Сотрудники ведомства совместно с коллегами из национального парка «Зюраткуль» нашли медвежонка и передали в ветеринарную клинику, где животному оказали первую помощь.

«Медвежонок, которого обнаружили, очень слабый. Это девочка одного года, и она очень истощена. Видно, что прошла огромные расстояния в поисках еды и подвергалась нападению хищников. Скорее всего ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии, и детеныш долго бродил по лесам. Хорошо, что ее вовремя обнаружили и смогли спасти», – рассказали в Министерстве экологии Челябинской области.

Ранее «Газета. Ru» писала, что осиротевший белый медвежонок покинул лежку возле поселка Диксон.