Спасенного из озера кенгуру пришлось усыпить

Кенгуру, спасенного из озера недалеко от австралийской столицы Канберры, пришлось усыпить. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Несмотря на то, что два австралийца вытащили напуганное животное из холодного озера, кенгуру все равно усыпили из-за перенесенного стресса, который очень плохо сказался на здоровье сумчатого зверя.

«Учитывая серьезные опасения по поводу благополучия кенгуру, животное было усыплено. Среди факторов, наиболее всего озаботивших нас можно отметить: опасные симптомы у животного, место, где было найдено животное, а также холодная ветреная погода», — сообщили представители правительства Австралийской столичной территории.

Они добавили, что животное страдало от существенного повреждения мышц на момент принятия решения об эвтаназии.

Ранее сообщалось об усыпленном альпаке Джеронимо, у которого подозревали туберкулез.