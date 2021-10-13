Невеста с трудом передвигалась на свадьбе из-за 60 килограммов золотых украшений

Невеста из Китая с трудом передвигалась во время собственной свадьбы из-за количества золотых украшений, надетых не нее, пишет издательство Tribun Solo.

Как сообщают местные СМИ, всего на девушке было около 60 килограммов золота — это был подарок от ее мужа. Правда, из-за этого невесте пришлось почти все время передвигаться на машине. В местах, где использовать автомобиль было невозможно, девушку держали под руки, чтобы она не упала.

Жители провинции Хубэй, откуда родом жених и невеста, верят, что золото является символом удачи и отгоняет от дома злых духов. О том, сколько денег мужчина потратил на украшения, не сообщается.

Ранее пользователей сети возмутил жених, надевший футболку на свою свадьбу. На фотографии с торжества он и его жена вместе держат церемониальный меч, а зрители в интернете уверены — ради такого случая мужчина мог бы найти пиджак.