В ВОЗ ожидают возобновления рассмотрения заявки по «Спутнику V»

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что рассмотрение заявки на одобрение российской вакцины «Спутник V» скоро возобновится. Об этом она сообщила на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

«Мы на ежедневной основе работаем с российским министерством здравоохранения по остающимся вопросам, чтобы они были выполнены российским заявителем — Российским фондом прямых инвестиций», — сказала она.

Ранее сообщалось, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца 2021 года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к вакцине от коронавируса «Спутник V». По словам министра, у организации в определенный момент возник вопрос по сформированному пакету документов, однако досье уже дооформлено в соответствии с правилами.

В конце сентября в пресс-службе ВОЗ сообщили, что ждут полный пакет документов от России по «Спутнику V» перед инспекционной поездкой. Позже в Минздраве заявили, что все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ сняты.