Стало известно, зачем молодой человек стрелял из страйкбольного оружия возле школы в Москве

Молодой человек, устроивший стрельбы из страйкбольного оружия возле московской школы №1260, сделал это для съемки видео для TikTok, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О том, что он снимал видео для TikTok, рассказал в полиции сам молодой человек.

Свидетельница инцидента рассказала, что он долгое время стоял с автоматом рядом с учебным заведением, несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.

Как передает Telegram-канал Mash, инцидент произошел около школы № 1260, расположенной около Ленинского проспекта на западе Москвы. Как только поступило сообщение, ученики учебного заведения под руководством учителей закрылись в классах и забаррикадировались стульями. Сейчас их начали выпускать.

Ранее полиция задержала неизвестного молодого человека в камуфляже, устроившего стрельбу возле школы в Москве.