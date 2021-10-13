Путин оценил возможность объявления Муратова иностранным агентом

Главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов, получивший в этом году Нобелевскую премию мира, не будет объявлен иностранным агентом, если для этого не будет оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.



«Если он не нарушит российский закон и он не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит он пойдет на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений», — пояснил Путин.

Президент также подчеркнул, что «нужно исполнять российские законы» вне зависимости от заслуг.

При этом Путин осудил преследование журналистов, говоря, что это «ненормально».

«Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит», — сказал президент.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейнпояснил, что иноагентами признают журналистов, получающих средства из иностранных источников на общественно-политическую деятельность. В то время как Нобелевскую премию Муратов собирается передать в фонд помощи больным детям.

Сам нобелевский лауреат отмечал, что «у государства есть иммунитет на глупость».

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.