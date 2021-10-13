В ВОЗ отметили рекордно низкую смертность от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что смертность от COVID-19 на данный момент является самой низкой за весь 2021 год, сообщает ТАСС.

«Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», — заявил Гебрейесус.

Однако, по словам генерального директора ВОЗ, абсолютные числа по смертности все еще являются неприемлемыми.

«Почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное число, несомненно, еще выше», — пояснил Гебрейесус.

Ранее вирусолог Павел Волчков назвал причину резкого роста смертности от COVID-19 в России.

Ключевым фактором роста количества смертей является нежелание вакцинироваться. Врач отметил, что в случае, если COVID-19 переболеют все россияне, могут погибнуть до 2% населения страны.